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«Барселона» договорилась о трансфере Мемфиса Депая в январе

«Барселона» договорилась о трансфере Мемфиса Депая в январе
Футбол / Испания 0

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай, по всей видимости, всё же перейдёт в «Барселону».

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб договорился с французскими коллегами о переходе 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. При этом не уточняется, сколько сине-гранатовые заплатят за Мемфиса, которого смогли бы заполучить бесплатно следующим летом в связи с истечением контракта.

В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, однако сделка сорвалась. По информации СМИ, такое развитие событий связано с тем, что каталонцы не расстались с форвардом Усманом Дембеле, в услугах которого был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Ранее Депай подтвердил, что был близок к переходу в «Барселону», и прокомментировал несостоявшийся трансфер.

«Барселона» сохраняет интерес к Депаю, Вейналдуму и Гарсии. Летом у них истекают контракты
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