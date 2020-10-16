«Барселона» договорилась о трансфере Мемфиса Депая в январе

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай, по всей видимости, всё же перейдёт в «Барселону».
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб договорился с французскими коллегами о переходе 26-летнего футболиста в зимнее трансферное окно. При этом не уточняется, сколько сине-гранатовые заплатят за Мемфиса, которого смогли бы заполучить бесплатно следующим летом в связи с истечением контракта.
В минувшее трансферное окно сообщалось, что «Барселона» согласовала переход Депая, однако сделка сорвалась. По информации СМИ, такое развитие событий связано с тем, что каталонцы не расстались с форвардом Усманом Дембеле, в услугах которого был заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Ранее Депай подтвердил, что был близок к переходу в «Барселону», и прокомментировал несостоявшийся трансфер.
- 16 октября 2020
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