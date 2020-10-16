Бородюк: матчи выигрываются в единоборствах. Игра сборной России вызывает много вопросов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результаты матчей национальной команды в Лиге наций.
«Российская сборная сохранила лидерство в группе Лиги наций, так что ничейный результат нас в принципе устраивает. В то же время качество игры оставляло желать лучшего. У нашей команды остаётся много нерешённых проблем.
Матчи выигрываются в единоборствах. Между тем то, как проявляют себя в них наши футболисты, вызывает много вопросов. Стоило сборной Венгрии навязать борьбу, прессингуя защитников, как сразу возникли сложности в середине поля. Конечно, сказывалось отсутствие ведущих игроков, но ведь у венгров тоже не было в составе целой группы основных футболистов.
Нужно лучше вести единоборства, особенно в середине поля, регулировать ритм игры, научиться атаковать позиционно. Команда должна наигрывать определённые комбинации. Требуется острый последний пас.
Венгры молодцы, что бились на каждом участке поля, что действовали организованно и дисциплинированно. Однако по совокупному мастерству они россиянам уступают. Такую команду надо было дожимать.
Но как побеждать, если за первый тайм не было произведено ни одного удара по воротам! В итоге создали три-четыре момента, хотя во встрече с таким соперником их должно было быть как минимум пять», — цитирует Бородюка «Команда России».
- 16 октября 2020
-
13:20
-
13:03
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
11:51
-
11:26
-
11:24
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:21
-
10:12
-
09:59
-
09:34
-
09:19
-
09:19
-
09:10
-
09:00
-
08:57
-
08:46
-
08:30
-
07:06
-
06:28
-
05:57
-
05:38
-
05:16
-
04:58
-
04:44