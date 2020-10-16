Бородюк: матчи выигрываются в единоборствах. Игра сборной России вызывает много вопросов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал результаты матчей национальной команды в Лиге наций.



«Российская сборная сохранила лидерство в группе Лиги наций, так что ничейный результат нас в принципе устраивает. В то же время качество игры оставляло желать лучшего. У нашей команды остаётся много нерешённых проблем.



Матчи выигрываются в единоборствах. Между тем то, как проявляют себя в них наши футболисты, вызывает много вопросов. Стоило сборной Венгрии навязать борьбу, прессингуя защитников, как сразу возникли сложности в середине поля. Конечно, сказывалось отсутствие ведущих игроков, но ведь у венгров тоже не было в составе целой группы основных футболистов.



Нужно лучше вести единоборства, особенно в середине поля, регулировать ритм игры, научиться атаковать позиционно. Команда должна наигрывать определённые комбинации. Требуется острый последний пас.



Венгры молодцы, что бились на каждом участке поля, что действовали организованно и дисциплинированно. Однако по совокупному мастерству они россиянам уступают. Такую команду надо было дожимать.



Но как побеждать, если за первый тайм не было произведено ни одного удара по воротам! В итоге создали три-четыре момента, хотя во встрече с таким соперником их должно было быть как минимум пять», — цитирует Бородюка «Команда России».

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