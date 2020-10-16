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Яркие годы Тихонова в «Спартаке», пробы в воротах и любовь фанатов. Главные фото карьеры

Андрею Тихонову – 50! Яркая карьера в фотографиях
Яркие годы Тихонова в «Спартаке», пробы в воротах и любовь фанатов. Главные фото карьеры
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 октября, экс-футболисту «Спартака», а ныне главному тренеру «Астаны» Андрею Тихонову исполняется 50 лет.

В бытность футболистом Тихонов защищал цвета «Астаны», на тот момент называвшейся «Локомотив», в 2009 году. Большую часть карьеры игрока Андрей провёл в московском «Спартаке». Также выступал за «Крылья Советов» и «Химки».

Тихонов начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов», после чего был в «Спартаке» и «Краснодаре». В 2016 году его назначили главным тренером «Енисея», а в 2017-м Андрей стал наставником «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

Представляем фотогалерею, в которой собраны главные кадры игровой и тренерской карьеры Тихонова.

«Чемпионат» от всей души поздравляет Андрея Валерьевича с днём рождения и желает крепкого здоровья, творческих успехов в работе и долголетия!

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