Президент УЕФА заявил, что число стран—хозяек Евро-2020 могут сократить вплоть до одной

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о формате проведения предстоящего чемпионата Европы на фоне новых вспышек коронавируса.
«Мы постоянно следим за ситуацией, но сейчас абсолютно уверены, что турнир состоится. План таков, что Евро пройдёт именно так, как и должен. Но я также должен сказать, что мы можем провести Евро не в 12 странах, а в 11, восьми, пяти или одной», — приводит слова Чеферина ESPN.
Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на лето 2021 года. При этом турнир сохранил название.
Ранее появилась информация, что из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сократить список городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. Сообщалось, что Баку и Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены.
- 16 октября 2020
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
13:51
-
13:43
-
13:20
-
13:03
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
11:51
-
11:26
-
11:24
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:21
-
10:12