Президент УЕФА заявил, что число стран—хозяек Евро-2020 могут сократить вплоть до одной

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о формате проведения предстоящего чемпионата Европы на фоне новых вспышек коронавируса.



«Мы постоянно следим за ситуацией, но сейчас абсолютно уверены, что турнир состоится. План таков, что Евро пройдёт именно так, как и должен. Но я также должен сказать, что мы можем провести Евро не в 12 странах, а в 11, восьми, пяти или одной», — приводит слова Чеферина ESPN.



Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на лето 2021 года. При этом турнир сохранил название.



Ранее появилась информация, что из-за пандемии коронавируса УЕФА рассматривает возможность сократить список городов, которые будут принимать матчи Евро-2020. Сообщалось, что Баку и Санкт-Петербург могут стать первыми городами, которые будут сокращены.

В оргкомитете отреагировали на информацию, что УЕФА может отобрать Евро-2020 у России