«Спартак» сыграет с «Химками» без Джикии и Урунова

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о минувшей паузе на матчи сборных, а также рассказал о кадровой готовности команды ко встрече 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», которая пройдёт на «Арене Химки» завтра, 17 октября. Начало – в 19:00 мск.



«Безусловно, в период матчей сборных много игроков уезжает. С одной стороны, хорошо, с другой – непросто. Число «сборников» в «Спартаке» возросло: Кутепов, Джордан, Маслов. Сегодня первый день, когда команда будет тренироваться в полном составе.



На данный момент травмирован Урунов, завтра его не будет в заявке, как и Джикии, который до 20 октября должен пробыть на карантине», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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