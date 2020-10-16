Тедеско: «Химки» играют агрессивно, к ним пришёл Мирзов. Будет интересный матч

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«В «Химки» недавно пришёл новый тренер (Игорь Черевченко. – Прим. «Чемпионата»), мы помним его по работе в «Арсенале». Клуб изменил подход к игре, два матча они провели неплохо, играли достойно. «Химки» играют агрессивно, обороняются. К ним пришёл Мирзов – быстрый игрок, который может подключиться к контратаке. Завтра будет интересный матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Матч «Химки» – «Спартак» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Спартак», набрав 21 очко в 10 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. «Химки» (6) – на 14-й строчке.

«Спартак» сыграет с «Химками» без Джикии и Урунова