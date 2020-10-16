Тедеско: оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о постоянных вопросах про нападающего Александра Кокорина, испытывающего проблемы с травмами после перехода из «Зенита» на правах свободного агента.
«Ситуация очень интересная. Вы всегда спрашиваете про Кокорина, давайте расставим всё по местам. Он был в «Сочи», команда играла против нас последний матч того сезона, потом была большая пауза. После перехода к нам так получилось, что у Кокорина было несколько травм.
Я понимаю, что вы любите Александра, я его тоже люблю. Но если вы его любите, оставьте его в покое и дайте ему нормально восстановиться. Когда закончится первая часть чемпионата, Александр пройдёт сборы, поверьте, он будет другим игроком», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 октября 2020
-
15:02
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
13:51
-
13:43
-
13:20
-
13:03
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
11:51
-
11:26
-
11:24
-
11:23
-
11:16
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:55
-
10:36
-
10:31
-
10:23
-
10:21
-
10:12