Тедеско: оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о постоянных вопросах про нападающего Александра Кокорина, испытывающего проблемы с травмами после перехода из «Зенита» на правах свободного агента.



«Ситуация очень интересная. Вы всегда спрашиваете про Кокорина, давайте расставим всё по местам. Он был в «Сочи», команда играла против нас последний матч того сезона, потом была большая пауза. После перехода к нам так получилось, что у Кокорина было несколько травм.



Я понимаю, что вы любите Александра, я его тоже люблю. Но если вы его любите, оставьте его в покое и дайте ему нормально восстановиться. Когда закончится первая часть чемпионата, Александр пройдёт сборы, поверьте, он будет другим игроком», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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