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Доменико Тедеско: судить о трансферах «Спартака» ещё рано, выводы надо делать в конце

Доменико Тедеско: судить о трансферах «Спартака» ещё рано, выводы надо делать в конце
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил мнение, что трансферной кампании клуба ещё рано давать оценку.

«Мы искали правого защитника. Рад, что Мозес подписан, сегодня он приезжает. Нам предстоит выяснить его физическое состояние. Судить о трансферах ещё рано, выводы надо делать в конце. Если я сейчас скажу, что трансферная политика была хорошей или плохой, это будет неправда», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, в нынешнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили нападающий Александр Кокорин, перешедший на правах свободного агента из «Зенита», и полузащитник Остон Урунов, купленный у «Уфы». Накануне, 15 октября, красно-белые также объявили об аренде хавбека «Челси» Виктора Мозеса.

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