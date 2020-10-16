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Тедеско — о Селихове: чёрная полоса была тяжёлой. Я очень рад, что Саша вернулся

Тедеско — о Селихове: чёрная полоса была тяжёлой. Я очень рад, что Саша вернулся
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возвращение вратаря Александра Селихова после травмы.

«Я очень рад, что Саша вернулся в строй и смог сыграть первый матч после перерыва. Это первый шаг к новому пути, должен дать ему огромную мотивацию. Чёрная полоса Селихова была тяжёлой. Я видел, когда Саша лежал на кушетке, он был расстроен. Тогда сказал ему: «В конце любого туннеля будет свет». Надеюсь, этот свет показался. Дальше Саша продолжает подготовку. Это отличный вратарь с хорошими игровыми и человеческими качествами», – передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч «Химки» – «Спартак» состоится завтра, 17 октября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Спартак», набрав 21 очко в 10 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Зениту» по дополнительным показателям. «Химки» (6) – на 14-й строчке.

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