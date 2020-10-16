Противостояние ЦСКА — «Спартак» попало в топ-25 дерби мира

Издание 90min.com составило список самых популярных и известных дерби мира. В этот рейтинг попало противостояние ЦСКА — «Спартак», которое расположилось на 14-м месте.
Помимо российского дерби в топ-25 попали соперничества «Ливерпуль» — «Эвертон», «Боруссия» Дортмунд — «Шальке», «Реал» Мадрид — «Атлетико».
В рейтинге указано, что в Москве есть много футбольных клубов, но именно противостояние ЦСКА и «Спартака» является принципиальным. Команды часто сражаются за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
В последнем дерби ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Счёт был открыт в начале матча — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. «Армейцы» отыгрались на 30-й минуте, гол забил Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова. В компенсированное время первого тайма ЦСКА вывел вперёд Никола Влашич с паса Марио Фернандеса. Эджуке забил третий гол «армейцев».
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