«Локомотив» внёс Бориса Ротенберга в заявку на РПЛ. Он не играет с декабря 2018 года

Московский «Локомотив» внёс защитника Бориса Ротенберга в заявку на нынешний розыгрыш чемпионата России. Соответствующая информация появилась на сайте Российской Премьер-Лиги.



34-летний футболист в последний раз выходил на поле 5 декабря 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России с «Рубином». В той встрече Борис получил травму крестообразных связок колена и впоследствии был прооперирован. Сообщалось, что он завершит карьеру и займёт должность в структуре «железнодорожников», однако сам игрок опроверг эту информацию.



Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. За три сезона дважды выиграл Кубок России, стал чемпионом страны и обладателем национального Суперкубка. За это время сыграл лишь 10 матчей в РПЛ, в сумме проведя на поле 118 минут.



В ходе своей карьеры Борис также выступал за финские «Йокерит» и «Клуби-04», «Зенит», «Шинник», «Сатурн», «Химки», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, «Аланию», московское «Динамо», «Кубань», «Ростов» и кипрский «Олимпиакос».

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