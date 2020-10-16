Матвеев: в Турции после одной неудачной игры болельщики окружили базу

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев рассказал о периоде карьеры, который он провёл в Турции.
«Для меня это был замечательный опыт, шаг вперёд в развитии — поиграть за границей, узнать другой менталитет, другие нравы и порядки, посмотреть, что такое заграничный футбол.
В самом футболе очень много индивидуальных действий: турецкие футболисты всегда шли в обводку, у них это всё в крови. Тогда очень удивило отношение болельщиков: полные трибуны, яростная поддержка, горячие и эмоциональные фанаты. Если проигрывали дома, могли закидать чуть ли не камнями, а если выигрывали — могли носить на руках до следующей игры. Как я говорил неоднократно, в Турции от любви до ненависти – один маленький шаг.
Помню, после какой-то неудачной игры болельщики окружили нашу базу — она находилась в 500-800 метрах от стадиона — и долго нас не выпускали, требовали ответа за наши не очень хорошие действия. После вмешательства полиции эту толпу удалось разогнать», — цитирует Матвеева пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
- 16 октября 2020
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