Новичок «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прилетел в Москву, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
15 октября полузащитник «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Спартака». Нигериец перешёл на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа.
В минувшем сезоне Мозес выступал за миланский «Интер» на правах аренды. 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.
Набрав после 10 туров 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.
Тедеско прокомментировал переход Мозеса в «Спартак»
- 16 октября 2020
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