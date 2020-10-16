Андрес Понсе перешёл в «Ротор»
Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе перешёл в «Ротор» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Понсе выступал за «Анжи» с 2018 года. Всего за махачкалинский клуб он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Ранее играл за «Депортиво Тачиру», «Льянерос», «Ольяненси», «Сампдорию», «Лугано», «Ливорно» и «ФеральпиСало». За сборную Венесуэлы сыграл восемь матчей и забил один гол.
Андрес пополнил ряды «Ахмата» летом 2019 года на правах свободного агента. 23-летний игрок провёл 31 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость нападающего в € 1 млн.
«Ротор» арендовал бразильского нападающего Фламариона
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