Вратарь сборной Италии Перин: убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории

Вратарь «Дженоа» и сборной Италии Маттиа Перин поделился мнением о COVID-19, пандемия которого началась в начале этого года.



«Я по-прежнему убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории, а не передался от животных. Однако люди, которые отрицают существование вируса и его опасность, ничего не понимают. Страх? Мы, спортсмены, все ипохондрики. Наше тело – это рабочий инструмент, и мы всегда хотим, чтобы он был в идеальном состоянии. Но если говорить о травмах, то это не то же самое, что и болезни, которые вообще не сравнимы ни с чем. Они коварны, как враг, с которым ты раньше не сталкивался», — приводит слова Перина Goal.com.



Напомним, сам Перин перенёс заражение коронавирусом. Инфекция была выявлена у 27-летнего игрока в сентябре, а на днях было объявлено, что он излечился.

Три игрока «Дженоа» излечились от коронавируса