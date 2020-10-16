Василий Березуцкий: после окончания карьеры делал то, что раньше было запрещено, — выпивал

Бывший футболист, а ныне тренер и заместитель генерального директора по спортивным вопросам ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, чем занимался после завершения карьеры игрока.



«После завершения карьеры три месяца вообще ничего не делал. Делал то, что было, наверное, иногда запрещено, – выпивал. Вечером обязательно после пяти бутылочка вина открывалась, покушал, набрал вес, аккуратно, повалялся, телевизор посмотрел, не спал до четырёх, поездил по разным странам, попутешествовал, что-то посмотрел. В общем, занимался всем тем, что нельзя было делать, когда играл», — сказал Березуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.



Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.

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