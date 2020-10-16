«ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе пятилетний контракт. Игрок хочет в «Реал»

«Пари Сен-Жермен» планирует удержать одного из своих самых дорогих футболистов и предложил нападающему Килиану Мбаппе новый пятилетний контракт, сообщает AS.

По информации источника, парижане предложили соотечественнику зарплату € 30 млн в год, однако форвард не планирует оставаться в «ПСЖ». Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал».

«Барселона» также попыталась вмешаться в ход переговоров, однако после диалога со стороной нападающего стало понятно, что игрок планирует выступать за «сливочных». Контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2022 года.

Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 145 млн. В прошлом сезоне 21-летний нападающий принял участие в 20 матчах чемпионата Франции (17 — в основном составе), в которых стал автором 18 забитых мячей и пяти результативных передач.