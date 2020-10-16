Пабло Сабалета объявил о завершении карьеры

35-летний аргентинский футболист Пабло Сабалета, выступающий на позиции защитника, объявил о завершении карьеры.
«Дорогие. После 18 лет карьеры я принял решение закончить с футболом. Эти великолепные годы позволили мне насладиться уникальными и незабываемыми моментами. Я благодарю всех, кто прошёл этот пусть со мной: клубы, партнёров по команде, тренеров и, конечно, мою семью и всех друзей. Меня переполняют эмоции. От всего сердца, огромное всем спасибо», — написал Сабалета в "Твиттере".
Аргентинский игрок является воспитанником «Сан-Лоренсо». В 2005 году он перешёл в «Эспаньол» и провёл в Испании три года. В 2008 году Сабалета присоединился к «Манчестер Сити» и защищал цвета «горожан» до 2017 года. С 2017 по 2020-й играл за «Вест Хэм Юнайтед».
- 16 октября 2020
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