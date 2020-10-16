Криштиану Роналду показал, как поддерживает форму на самоизоляции

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как поддерживает форму во время карантина.
«Не позволяй тому, что ты не можешь сделать, помешать тому, что ты можешь», — написал Роналду на своей странице в соцсети.
Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.
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