Моуринью: почему в книге Венгера нет ни слова обо мне? Арсен меня никогда не обыгрывал

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью ответил на вопрос, почему, по его мнению, о нём нет ни слова в новой книге бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

«Потому что он меня никогда не обыгрывал. Вы же не будете делать специальную главу в своей книге, в которой расскажете о 12 или 14 проигранных матчах. Так почему же он должен писать обо мне? Книга — это та вещь, которая делает вас счастливее, заставляет гордиться. Я прекрасно понимаю всю ситуацию», — сказал Моуриньо.

Стоит отметить, что команды Моуринью и Венгера встречались 19 раз во всевозможных турнирах. 10 раз победу одерживал португальский специалист, семь раз тренеры сыграли вничью, Венгеру удалось обыграть Моуринью всего два раза.