Криштиану Роналду: я не нарушал протокол по сдерживанию коронавируса
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заразившийся коронавирусом, отметил, что соблюдал все предписания, касающиеся COVD-19.
Ранее иммунолог Антонелла Виола раскритиковала Роналду за нарушение мер предосторожности в период пандемии коронавируса.
«Моя семья располагается на другом этаже дома, мы не можем контактировать друг с другом. Я постоянно нахожусь дома и загораю, чтобы убить время. Я соблюдаю протокол, я его не нарушал. Это ложь. Я вернулся из Португалии, потому что мы с командой соблюдали все процедуры. Я вернулся в Италию на машине скорой помощи и ни с кем не контактировал даже в Турине», — приводит слова Роналду Football Italia.
Иммунолог раскритиковала Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом
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