Желько Бувач: хочу, чтобы «Динамо» узнавали не только в России, но и во всём мире

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, в чём заключается его мотивация работы в России после пребывания в топовых европейских командах.

«Поймите, «Динамо» — это серьёзное имя в Европе. Великий клуб с традициями, историей. И я понял, что здесь и сейчас у «Динамо» серьёзный потенциал. Я получил шанс работать с замечательным клубом и с замечательными людьми. У меня полно мотивации в России!

Финансы — только одна часть. Я знал, что хорошо работает академия, в «Динамо» есть перспективные молодые игроки. За клубом стоят серьёзные акционеры, плюс, как я уже сказал, история. Я прекрасно понимаю, в каком состоянии «Динамо». Но это ведь и здорово — развить проект, вернуть былую славу, в конце концов. Мне и нравится, что в «Динамо» сейчас всё неплохо, но можно сделать ещё лучше.



Люди, которые не мечтают достичь чего-то большего, никогда этого и не достигнут. А я хочу. У меня есть мечта — сделать «Динамо» сильным клубом. Я хочу, чтобы «Динамо» узнавали не только в России, но и во всём мире. Чтобы, когда видели эмблему бело-голубых, сразу думали: «О да, это «Динамо»!» В хорошем смысле. Это наша самая важная цель", — цитирует Бувача Sport24.