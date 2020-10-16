Зинедин Зидан: находиться в «Реале» — лучшее, что со мной случалось

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что счастлив работать в мадридском клубе.



«Работая в „Реале“, я выкладываюсь на все 100%. Я знаю эту работу, этот клуб. Я был здесь на протяжении почти 19 лет. Быть тренером мадридской команды — это нечто особенное. Находиться в „Реале“ — лучшее, что со мной случалось. Я прекрасно знаю, что меня будут судить после каждого матча.



Но я чувствую, что меня ценят. Я выполняю важную обязанность и не смогу делать это вечно. Во всём, что я делаю, я выкладываюсь без остатка. Мне нравится работать с футболистами каждый день. Мне посчастливилось быть с ними каждый день и наслаждаться любимым делом — футболом. Пока я здесь, я сделаю всё для успеха команды», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».