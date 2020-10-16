Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинедин Зидан: находиться в «Реале» — лучшее, что со мной случалось

Зинедин Зидан: находиться в «Реале» — лучшее, что со мной случалось
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что счастлив работать в мадридском клубе.

«Работая в „Реале“, я выкладываюсь на все 100%. Я знаю эту работу, этот клуб. Я был здесь на протяжении почти 19 лет. Быть тренером мадридской команды — это нечто особенное. Находиться в „Реале“ — лучшее, что со мной случалось. Я прекрасно знаю, что меня будут судить после каждого матча.

Но я чувствую, что меня ценят. Я выполняю важную обязанность и не смогу делать это вечно. Во всём, что я делаю, я выкладываюсь без остатка. Мне нравится работать с футболистами каждый день. Мне посчастливилось быть с ними каждый день и наслаждаться любимым делом — футболом. Пока я здесь, я сделаю всё для успеха команды», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020