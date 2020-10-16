Куман — о словах Гризманна: тренер командует, а игрок должен выкладываться по максимуму

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ситуации с нападающим Антуаном Гризманном. Напомним, форвард после матча за сборную Франции отметил, что наставник национальной команды Дидье Дешам знает, на какую позицию его ставить.



«Каждый имеет право говорить то, что хочет. Мы общались вчера, но не по этому поводу. Мы говорили о его позиции и эффективности. Я ищу лучшие варианты для команды, и если я думаю, что он должен начать справа, то так надо. Ещё он может сыграть на позициях десятки или девятки, но я решаю, а он должен показать максимум.



Гризманн старается изо всех сил, и ему должно повезти, но он должен рискнуть. Тренер командует, а он должен выкладываться по максимуму», — приводит слова Кумана AS.

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