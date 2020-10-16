В. Березуцкий — о вылете с Евро-2016: обосрались и обосрались. Первый раз, что ли

Бывший игрок, а ныне тренер и заместитель генерального директора по спортивным вопросам ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как футболисты сборной России поддержали Леонида Слуцкого, ныне возглавляющего «Рубин», после вылета с Евро-2016.



«Мы зашли к Слуцкому и сказали: „Тренер, ну не расстраивайтесь сильно, бывает. Обосрались и обосрались. Чего теперь делать? Первый раз, что ли“. Для Слуцкого в сборной это был первый раз, а для нас — нет», — сказал Березуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.



Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.