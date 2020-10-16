Дзюба — о шутке про кошелёк в ролике «Зенита»: самоирония — это самое замечательное

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал об истории создания ролика петербургской команды к Лиге чемпионов, а также прокомментировал упоминание истории с кошельком. Напомним, в 2009 году, когда Дзюба играл за «Спартак», у его одноклубника Владимира Быстрова пропали деньги. В краже обвинили Дзюбу.
«Мы летели с какого-то выезда, а самолёте ко мне подошёл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось. Сказал, если сделаете, как задумано, это будет круто и красиво, так что я всеми руками и ногами за. Правда, конечно, ещё нужно было понимание того, согласится ли на всё это Семак. А он сразу оказался не против.
Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», — приводит слова Дзюбы сайт телеканала «Матч ТВ».
Фото: Пресс-служба «Зенита»
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