Виктор Мозес определился с игровым номером в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» 29-летний Виктор Мозес определился с игровым номером.
На сайте РПЛ хавбек заявлен под номером 8. Соответственно, Мозес может принять участие в матче 11-го тура РПЛ с «Химками», который состоится завтра, 17 октября. Ранее под восьмым номером выступал Гус Тиль.
Фото можно посмотреть в "твиттере" красно-белых.
15 октября полузащитник «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Спартака». Нигериец перешёл на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа.
В минувшем сезоне выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.
Набрав 21 очко в 10 турах, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у лидера первенства — «Зенита».
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