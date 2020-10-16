Виктор Мозес определился с игровым номером в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» 29-летний Виктор Мозес определился с игровым номером.

На сайте РПЛ хавбек заявлен под номером 8. Соответственно, Мозес может принять участие в матче 11-го тура РПЛ с «Химками», который состоится завтра, 17 октября. Ранее под восьмым номером выступал Гус Тиль.

Фото можно посмотреть в "твиттере" красно-белых.

15 октября полузащитник «Челси» Виктор Мозес стал игроком «Спартака». Нигериец перешёл на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа.



В минувшем сезоне выступал за миланский «Интер» на правах аренды. Принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.



Набрав 21 очко в 10 турах, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у лидера первенства — «Зенита».