«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Поля Погба на один год
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта полузащитника Поля Погба на один год, сообщает Sky Sports. Соглашение французского футболиста с манкунианцами было рассчитано до лета 2021 года.
Стало известно, что мадридский клуб отказался от идеи трансфера Погба в минувшее летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Реал» и Зидан сделали ставку на молодого полузащитника Федерико Вальверде.
Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В прошлом сезоне французский полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 принял участие в 3 матчах чемпионата Англии, однако не отметился результативными действиями.
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