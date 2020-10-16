«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Поля Погба на один год

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта полузащитника Поля Погба на один год, сообщает Sky Sports. Соглашение французского футболиста с манкунианцами было рассчитано до лета 2021 года.

Стало известно, что мадридский клуб отказался от идеи трансфера Погба в минувшее летнее трансферное окно. Сообщалось, что «Реал» и Зидан сделали ставку на молодого полузащитника Федерико Вальверде.

Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В прошлом сезоне французский полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 принял участие в 3 матчах чемпионата Англии, однако не отметился результативными действиями.