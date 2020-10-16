«Россия, я не забыл тебя». Квинси Промес показал фото с триколором

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес, выступающий за амстердамский «Аякс», отметил, что не забыл о России.



Накануне состоялся релиз нового музыкального трека Промеса, который он выпустил совместно с хип-хоп музыкантом Oomto и Dj Wale. Композиция получила название Ede Koef. Промес уже выпускал музыку. У нидерландского футболиста есть совместный трек с форвардом «Лиона» Мемфисом Депаем.



«Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай», — написал Промес на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Квинси Промеса

Напомним, Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи».