Отец Влашича: пока Никола останется в ЦСКА, в этом сезоне он постарается взять титул

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал о будущем сына, а также поделился своим мнением об игре футболиста.
«Я очень горжусь успехами Николы и как отец, и как тренер. Он с каждым разом показывает высокий уровень игры. В 23 года Никола — на ведущих позициях, тренер ему доверяет, и это здорово.
Не пора ли покинуть Россию? Важно, что в ЦСКА он прогрессирует. Российская лига конкурентоспособна, в ней очень хорошие команды, у него есть всё необходимое в Москве. Ясно, что контрактная ситуация сложна. В его контракте есть пункт о выкупе, который не такой уж и маленький — € 35 млн. Когда появится клуб, который готов столько заплатить, Никола должен узнать об условиях и роли в команде.
Есть гораздо более важная роль тренера, он должен рассмотреть потенциал и амбиции. Это будет очень важно. Конечно, есть вариант, который интересен Николе, но пока он останется в ЦСКА. В этом сезоне он постарается завоевать титул», — цитирует отца Влашича Net.hr со ссылкой на RTL.
- 17 октября 2020
-
00:05
- 16 октября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:53
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
22:07
-
21:56
-
21:44
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:10
-
20:44
-
20:27
-
20:23
-
20:07
-
20:07
-
19:58
-
19:47
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:12
-
19:01
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:17
-
18:12