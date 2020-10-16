Отец Влашича: пока Никола останется в ЦСКА, в этом сезоне он постарается взять титул

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал о будущем сына, а также поделился своим мнением об игре футболиста.

«Я очень горжусь успехами Николы и как отец, и как тренер. Он с каждым разом показывает высокий уровень игры. В 23 года Никола — на ведущих позициях, тренер ему доверяет, и это здорово.

Не пора ли покинуть Россию? Важно, что в ЦСКА он прогрессирует. Российская лига конкурентоспособна, в ней очень хорошие команды, у него есть всё необходимое в Москве. Ясно, что контрактная ситуация сложна. В его контракте есть пункт о выкупе, который не такой уж и маленький — € 35 млн. Когда появится клуб, который готов столько заплатить, Никола должен узнать об условиях и роли в команде.

Есть гораздо более важная роль тренера, он должен рассмотреть потенциал и амбиции. Это будет очень важно. Конечно, есть вариант, который интересен Николе, но пока он останется в ЦСКА. В этом сезоне он постарается завоевать титул», — цитирует отца Влашича Net.hr со ссылкой на RTL.