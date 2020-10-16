«Спартак» показал первую тренировку Виктора Мозеса. Видео

29-летний полузащитник «Спартака» Виктор Мозес провёл первую тренировку в новом клубе.

15 октября полузащитник «Челси» стал игроком красно-белых. Нигериец перешёл на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. Хавбек будет выступать под восьмым номером.

Видео можно посмотреть в «твиттере» московского клуба.

В минувшем сезоне Мозес выступал на правах аренды за миланский «Интер» и принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Выступал он также за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.



Набрав в 10 турах 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у лидера первенства — «Зенита».