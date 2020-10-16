Сульшер: в следующие два года «Манчестер Юнайтед» извлечёт из Погба всё самое лучшее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с полузащитником Полем Погба.



Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Погба на один год.



«Поль — наш футболист, он пробудет здесь ещё два года. Я уверен, что Поль сосредоточен на том, чтобы делать всё возможно для успеха команды. Мы хотим видеть его лучшую игру. Уверен, что в следующие два года мы извлечём из него всё самое лучшее», — приводит слова Сульшера Goal.com.



Погба перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. В прошлом сезоне французский полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 принял участие в 3 матчах чемпионата Англии, однако результативными действиями не отметился.

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта Поля Погба на один год