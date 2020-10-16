«Паспорт никому никогда не предлагал». Черчесов — о возможной натурализации Жиго

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном получении российского паспорта французским защитником «Спартака» Самуэлем Жиго, а также прокомментировал слова игрока «Серветта» Гаэля Ондуа, который выразил готовность стать футболистом национальной команды.



Я даже не знаю, кто такой Ондуа, ни разу не видел его. Может, он общался со Станиславом Черчесовым-младшим? Причём, когда читаешь такое, выглядит правдоподобно. Надо ответственнее подходить к таким вещам. Хотя приятно, что люди хотят играть в сборной России. Если футболист имеет юридическое право играть за нашу страну, он такой же кандидат, как и остальные.



Жиго? Если он хочет быть россиянином — это его личное дело. Звонить и предлагать оформить паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сегодня ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу. Гильерме говорит по-русски не хуже, чем я, стихи читает, он десять лет здесь, для россиян стал своим. Фернандес из того же ряда, всё понимает, но не говорит. Хотя говорит, просто стесняется. Со мной надо говорить по-русски, даже если ты не умеешь», — цитирует Черчесова Sport24.

Черчесов: три игры за десять дней – новый опыт. Первое место в группе сохранили