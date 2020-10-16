Сержиньо Дест может впервые выйти в стартовом составе «Барселоны» в матче с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что защитник Сержиньо Дест может впервые выйти в стартовом составе каталонского клуба в матче Примеры с «Хетафе».



«Хорошо, что он участвовал в наших тренировках. У нас было время поговорить с ним об игровой схеме, но эта схема на самом деле не отличается от той, по которой он играл в «Аяксе». Мы знаем, чтоб Альба не готов к матчу, поэтому существует вероятность, что Дест сыграет с «Хетафе». Посмотрим, что будет», — приводит слова Кумана AS.

Дест — воспитанник академии «Аякса». За основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Сумма трансфера Деста в «Барселону» составила € 21 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Контракт 19-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2025 года, сумма отступных — € 400 млн.

Матч Примеры «Хетафе» — «Барселона» состоится завтра, 17 октября. Начало встречи — в 22:00 мск.