«Химки» арендовали у «Ростова» Логашова и Долгова

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о переходе Арсения Логашова и Александра Долгова на правах аренды в «Химки». Арендные соглашения футболистов рассчитаны до конца сезона-2020/2021.

«Желаем Арсению и Александру хорошего сезона!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовского клуба.

В нынешнем сезоне Логашов принял участие в четырёх матчах за ростовский клуб, а Долгов сыграл за ростовчан в пяти встречах.

«Ростов» набрал в 10 матчах 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является набравший в 10 встречах 21 очко петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (21) и ЦСКА (19).