Криштиану Роналду заговорил на русском языке во время общения с подписчиками. Видео
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал несколько слов на русском языке во время общения с подписчиками в «Инстаграме».
«На здоровье. Как дела? Хорошо», — сказал португалец.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.
Криштиану Роналду: я не нарушал протокол по сдерживанию коронавируса
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