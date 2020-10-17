Березуцкий: хотел закончить карьеру в стиле Широкова: дать в торец судье и пойти спокойно

Бывший защитник московского ЦСКА, а ныне тренер «армейцев» Василий Березуцкий в шутливой форме рассказал, как бы он провёл прощальный матч.
«Я хотел так закончить. Вот Нобель (Арустамян) говорит про прощальный матч. А я хотел так закончить: подойти, дать в торец судье и пойти спокойно. Давайте только без обид, чтобы люди не относились к этому серьёзно. Это шутка», — сказал Березуцкий в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".
Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перешёл в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.
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