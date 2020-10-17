Клопп: не знаю, когда отсутствие голов у Фирмино станет проблемой. Я не беспокоюсь об этом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча чемпионата Англии с «Эвертоном» отметил, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего Роберто Фирмино.
«Я не знаю, когда это станет для меня проблемой. Я вообще об этом не беспокоюсь. Для меня важно то, насколько он влияет на команду своими действиями. Мы проиграл последний матч в Премьер-лиге, но до этого выиграли остальные встречи. Бобби не забил, но имел огромное влияние.
Мы обсуждаем выступления, индивидуальные и командные, но не так, как люде за пределами команды. Конечно, мы хотим, чтобы Бобби забивал. он мог дважды забить в матче с „Астон Виллой“. Я знаю это. Ему это не нравится, и мне не нравится, но это не единственное, на что он способен», — приводит слова Клоппа Goal.com.
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