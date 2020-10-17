«Реалу» интересен полузащитник дортмундской «Боруссии»
Мадридский «Реал» проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джованни Рейне, сообщает ESPN.
В данный момент за выступлением игрока следят скауты испанского клуба. Американский полузащитник перешёл в «Боруссию» из академии клуба MLS «Нью-Йорк Сити» летом 2019 года. В сезоне-2019/2020 Рейна провёл за дортмундскую команду 18 матчей, забил в них один мяч и сделал две голевые передачи. В сезоне-2020/2021 американец провёл за «Боруссию» пять матчей, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.
Соглашение между «Боруссией» и Рейной действует до июля 2021 года. По данным немецкого портала Transfermarkt, трансферная стоимость американского полузащитника составляет € 15 млн.
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