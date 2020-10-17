Василий Березуцкий рассказал, как заплатил в ЦСКА $50 тыс. штрафа при Газзаеве

Экс-защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о щедрых премиальных и о штрафах, которыми наказывал провинившихся футболистов бывший тренер армейцев Валерий Газзаев.
«При Газзаеве были большие премиальные. У меня, честно говоря, такой зарплаты не было, какие при нём были премиальные. Я в банк даже не звонил – не было смысла. В конце года только приходил и спрашивал, что по зарплате.
Мы были молодыми ребятами, поэтому зарплата была маленькая. Но вот премиальные за матч перекрывали всю зарплату на фиг.
Я в ЦСКА один раз опоздал на два дня. На сборы. Получилось, что я заплатил за стол порядка 50 300 долларов. 300 долларов – это был счёт за стол. И на два дня я приехал позже, потому что самолета не было», — сказал Березуцкий в эфире «Коммент. Шоу».
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