Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Эвертон» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Василий Березуцкий рассказал, как заплатил в ЦСКА $50 тыс. штрафа при Газзаеве

Василий Березуцкий рассказал, как заплатил в ЦСКА $50 тыс. штрафа при Газзаеве
Футбол / РПЛ 0

Экс-защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о щедрых премиальных и о штрафах, которыми наказывал провинившихся футболистов бывший тренер армейцев Валерий Газзаев.

«При Газзаеве были большие премиальные. У меня, честно говоря, такой зарплаты не было, какие при нём были премиальные. Я в банк даже не звонил – не было смысла. В конце года только приходил и спрашивал, что по зарплате.
Мы были молодыми ребятами, поэтому зарплата была маленькая. Но вот премиальные за матч перекрывали всю зарплату на фиг.

Я в ЦСКА один раз опоздал на два дня. На сборы. Получилось, что я заплатил за стол порядка 50 300 долларов. 300 долларов – это был счёт за стол. И на два дня я приехал позже, потому что самолета не было», — сказал Березуцкий в эфире «Коммент. Шоу».

Противостояние ЦСКА — «Спартак» попало в топ-25 дерби мира
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020