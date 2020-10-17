Черчесов: когда тебя призывает Родина, ты должен встать под флаг и гимн

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что мотивирует его работать во главе национальной команды.

«Мое мнение такое: был один большой турнир, ЧМ-2018, который мне как главному тренеру подарили.



Но на другой наш тренерский штаб уже хотел попасть самостоятельно. Так я и себе доказываю свою состоятельность. Попали, доказали. Идем дальше.



Сейчас задача – успешно выступить на Евро, потом – попасть на ЧМ-2022. Чем не мотивация?



И вообще, есть клубные команды, а есть сборная твоей страны. Извиняюсь за пафос, но когда тебя призывает Родина, ты должен становиться под флаг и гимн», — сказал Черчесов в интервью Sport24.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года, он сменил на этом посту Леонида Слуцкого.