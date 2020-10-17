«Реал» и «Барселона» могут поспорить за Бруну Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает The Sun.
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Реал» и «Барселона». Ранее в СМИ сообщалось о непростых отношениях Фернандеша с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером. «Реал» и «Барселона» следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за хавбека.
Напомним, в сентябре Бруну Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком года в «Манчестер Юнайтед».
В январе 2020 года Фернандеш перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн. Действующий контракт игрока с «дьяволами» рассчитан до 2025 года. Полузащитник в сезоне-2019/2020 провёл 22 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бруну в € 70 млн.
- 17 октября 2020
-
05:59
-
05:41
-
05:28
-
04:15
-
04:03
-
03:22
-
02:19
-
02:06
-
01:32
-
00:48
-
00:27
-
00:22
-
00:18
-
00:05
- 16 октября 2020
-
23:52
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
22:53
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
22:07
-
21:56
-
21:44
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:10
-
20:44
-
20:27
-
20:23
-
20:07