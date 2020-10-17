«Реал» и «Барселона» могут поспорить за Бруну Фернандеша

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает The Sun.

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Реал» и «Барселона». Ранее в СМИ сообщалось о непростых отношениях Фернандеша с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером. «Реал» и «Барселона» следят за ситуацией и готовы включиться в борьбу за хавбека.

Напомним, в сентябре Бруну Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком года в «Манчестер Юнайтед».

В январе 2020 года Фернандеш перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн. Действующий контракт игрока с «дьяволами» рассчитан до 2025 года. Полузащитник в сезоне-2019/2020 провёл 22 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бруну в € 70 млн.