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Тухель объявил, что Неймар сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Тухель объявил, что Неймар сыграет с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о причинах отсутствия бразильского нападающего Неймара в матче с «Нимом» (4:0) в рамках седьмого тура чемпионата Франции.

«У Неймара нет никаких проблем. Мы честно с ним поговорили, и я решил дать ему отдохнуть сегодня. Он будет с нами завтра. Он будет тренироваться и готовиться к игре с «Манчестер Юнайтед». Он обязательно будет на поле», — приводит слова Тухеля Sportsmax.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 3 матча, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится 20 октября. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Ранее Тухель рассказал о серьезных кадровых потерях перед матчем в Лиге чемпионов.

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