Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Ливерпуля» выставил на аукцион медаль с легендарного финала ЛЧ сезона-2004/05

Экс-игрок «Ливерпуля» выставил на аукцион медаль с легендарного финала ЛЧ сезона-2004/05
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Финнан выставил на аукцион медали за победу в Лиге чемпионов сезона-2004/2005, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Финнан пошёл на этот шаг из-за ликвидации его бизнеса. Вместе с братом он руководил строительной компанией, однако она обанкротилась. Свою медаль за победу в финале он выставил на аукцион и хочет продать её за € 12-16 тыс. За футболку с автографом с победного матча Лиги чемпионов Финнан хочет выручить около € 2 тыс., а копию трофея Лиги чемпионов экс-футболист оценил в сумму от € 5 до 7 тыс.

Напомним, финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005 «Ливерпуль» сыграл c «Миланом». В этом матче красным удалось победить по пенальти, отыгравшись со счёта 0:3 после первого тайма. Тогда в первом тайме ирландец получил травму, и на вторую половину игры вместо него вышел полузащитник Дитмар Хаманн.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020