Экс-игрок «Ливерпуля» выставил на аукцион медаль с легендарного финала ЛЧ сезона-2004/05

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Финнан выставил на аукцион медали за победу в Лиге чемпионов сезона-2004/2005, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Финнан пошёл на этот шаг из-за ликвидации его бизнеса. Вместе с братом он руководил строительной компанией, однако она обанкротилась. Свою медаль за победу в финале он выставил на аукцион и хочет продать её за € 12-16 тыс. За футболку с автографом с победного матча Лиги чемпионов Финнан хочет выручить около € 2 тыс., а копию трофея Лиги чемпионов экс-футболист оценил в сумму от € 5 до 7 тыс.

Напомним, финале Лиги чемпионов сезона-2004/2005 «Ливерпуль» сыграл c «Миланом». В этом матче красным удалось победить по пенальти, отыгравшись со счёта 0:3 после первого тайма. Тогда в первом тайме ирландец получил травму, и на вторую половину игры вместо него вышел полузащитник Дитмар Хаманн.