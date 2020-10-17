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Бывший футболист «Сочи» Адиль Рами станет консультантом на радио

Бывший футболист «Сочи» Адиль Рами станет консультантом на радио
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Боавишты» Адиль Рами станет консультантом на радио, сообщает Lequipe.

По данным источника, Рами договорился о работе с RMC. Игрок будет раз в неделю появляться в программе Top of the Foot.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Французский футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник был свободным агентом. В сентябре он подписал контракт с «Боавиштой».

Рами выступал за такие клубы, как «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель». С национальной командой Франции выиграл чемпионат мира 2018 года. Заметим, что защитник не вышел на поле ни в одной встрече на турнире.

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