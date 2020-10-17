Зидан ответил на вопрос об интересе «Реала» к Мбаппе и Холанду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду и к форварду «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе.

«Холанд не мой игрок, но он хорош. Что я могу ещё сказать? Так было всегда. Слухов всегда много, и я говорю не только о Мбаппе. Это не повлияет на нашу группу, но, как вы знаете, всё закончилось, потому что рынок закрылся, и у нас есть эта группа, чтобы бороться до конца», — приводит слова Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что парижане предложили Мбаппе пятилетний контракт и зарплату € 30 млн в год, однако форвард не планирует оставаться в «ПСЖ». Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал». Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил права на форварда. Сумма трансфера составила € 145 млн.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн.