Роналду поддержал Хабиба, Промес вспомнил о России. Главное к утру

Роналду считает, что Хабиб победит Гэтжи, Шатов рассказал, что не дружил с Дзюбой, Тедеско оценил траснфер Мозеса в «Спартак» и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

1. Плющенко — Ягудину: кто тебе мешает не покупать дома во Франции, а строить катки в России?

2. «Мне сказали, что Фёдор струсил». Менеджер Хабиба — о бое Емельяненко и Вердума.

3. Шатов: мы с Дзюбой никогда не были друзьями. В жизненном плане мы с ним не сходимся.

4. Николич рассказал, почему Манджукич не перешёл в «Локомотив».

5. Малафеев отреагировал на слова Шатова. Хавбек сказал, что не сядет с ним в одну лодку.

6. Тедеско прокомментировал переход Мозеса в «Спартак».

7. В оргкомитете отреагировали на информацию, что УЕФА может отобрать Евро-2020 у России.

8. Роналду — о бое Нурмагомедов — Гэтжи: Хабиб победит, он мой брат.

9. «Россия, я не забыл тебя». Квинси Промес показал фото с триколором