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Лэмпард: с уходом Азара «Челси» потерял лучшего игрока АПЛ

Лэмпард: с уходом Азара «Челси» потерял лучшего игрока АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард уверен, что клуб многое потерял с уходом полузащитника Эдена Азара, который перешёл в мадридский «Реал», а также рассказал о работе в трансферное окно.

«По-моему, клуб потерял лучшего игрока в АПЛ. Мы не могли работать над трансферами, поэтому в прошлом сезоне ограничились работой на поле. Команды, которые стремятся войти в шестерку лучших, тратились и в прошлом году, и этим летом. У них была возможность построить игру с новыми футболистами.

Теперь мы хотим создать хороший коллектив. Пропустили два трансферных окна, а теперь снова можем внести изменения в команду», — цитирует Лэмпарда Goal.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 115 млн. В прошлом сезоне бельгиец в 16 матчах чемпионата Испании забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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