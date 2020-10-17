«Аталанта» поздравила Алексея Миранчука с днём рождения

«Аталанта» поздравила российского полузащитника команды Алексея Миранчука с днём рождения. Хавбеку сегодня исполняется 25 лет.

«Желаем всего наилучшего в твой первый день рождения в футболке «Аталанты», — говорится в сообщении.

Фото можно посмотреть в «твиттере» клуба из Бергамо.

Накануне главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о возвращении полузащитника Алексея Миранчука в состав команды в преддверии матча 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Футболист сборной России готов дебютировать в новой команде.



Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится сегодня, 17 октября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.