«Аталанта» поздравила Алексея Миранчука с днём рождения

«Аталанта» поздравила российского полузащитника команды Алексея Миранчука с днём рождения. Хавбеку сегодня исполняется 25 лет.
«Желаем всего наилучшего в твой первый день рождения в футболке «Аталанты», — говорится в сообщении.
Фото можно посмотреть в «твиттере» клуба из Бергамо.
Накануне главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о возвращении полузащитника Алексея Миранчука в состав команды в преддверии матча 4-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Футболист сборной России готов дебютировать в новой команде.
Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится сегодня, 17 октября, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября этого года, сумма трансфера футболиста составила € 14,5 млн. 25-летний футболист сборной России является воспитанником «Локомотива». В московском клубе остался его брат-близнец Антон.
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