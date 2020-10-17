Бывший защитник «Ливерпуля» Финнан выставил на продажу медаль за победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Финнан выставил на продажу медаль за победу в финале Лиги чемпионов в сезоне-2004/2005 с «Миланом» (3:3, 3:2 пен.). Экс-игрок решился на такой шаг из-за финансовых проблем, так как его строительная компания обанкротилась, соощает Daily Mail.



Финнан готов продать медаль за победу в легендарном финале за сумму от € 13 до 17 тыс. Кроме того, он выставил на продажу игровую футболку с автографом, в которой провёл встречу с «Миланом». Стив готов расстаться с ней за сумму от € 2,2 до 2,7 тыс.



В финале Лиги чемпионов-2004/2005 «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Милан», при этом уступая после первого тайма со счетом 0:3. Финнан вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве из-за полученного повреждения.



Бывший футболист выступал за «Ливерпуль» с 2003 по 2008 год. Провёл 145 матчей и забил один мяч.

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